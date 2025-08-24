Ukrajinské drony způsobily požáry v kurské elektrárně a v terminálu u Usť-Lugy
V areálu jaderné elektrárny Kursk ve středním Rusku vypukl z noci na neděli po útoku ukrajinského dronu požár, který se rychle podařilo uhasit. Podle tiskové služby elektrárny, kterou cituje agentura Reuters, byl nicméně poškozen pomocný transformátor a klesla provozní kapacita jednoho z bloků. Požár způsobený ukrajinským bezpilotním letounem vypukl také u plynového terminálu u přístavu Usť-Luga na severozápadě Ruska.
„Bojový bezpilotní letoun patřící ukrajinským ozbrojeným silám byl sestřelen protivzdušnou obranou v blízkosti jaderné elektrárny Kursk,“ uvedla tisková služba v prohlášení na telegramu. „Při nárazu dron explodoval, což vedlo k poškození pomocného transformátoru.“ Ruská televizní stanice Ren-TV s odvoláním na tiskovou službu elektrárny dříve informovala, že transformátor není součástí jaderné části elektrárny.
Tisková služba sdělila, že nedošlo k žádným zraněním, ale v důsledku exploze kapacita třetího bloku elektrárny klesla na 50 procent. Zničený dron způsobil požár, který byl mezitím uhašen, dodala a zdůraznila, že úroveň radiace v areálu a v jeho okolí nepřekročila normální limity.
Rusové tvrdí, že sestřelili zhruba deset ukrajinských bezpilotních letounů nad Leningradskou oblastí u přístavu Usť-Luga. Trosky sestřelených dronů způsobily požár místního plynového terminálu, který provozuje společnost Novatek. Ta je největším ruský producentem zkapalněného zemního plynu (LNG). Gubernátor oblasti Alexandr Drozděnko na telegramu napsal, že oheň nezasáhl nádrže s palivem.
Kyjev uvádí, že jeho útoky na území Ruska jsou reakcí na pokračující ruské útoky na Ukrajinu. Cílem je zničit infrastrukturu, která je považována za klíčovou pro vojenské snahy Moskvy.