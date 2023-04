Analytik Havlíček: Únik informací poškodí vztahy Ukrajiny a USA | e15.cz

Je únik amerických tajných dokumentů opravdu tak závažný, jak to vyznívá z médií?

Ano, je to skutečně závažná a citlivá záležitost. Napovídají tomu především kroky na americké straně, která ten únik nejen nepopřela, ale dokonce ho začala aktivně vyšetřovat. Uniklé dokumenty obsahují několik velmi třaskavých informací. Na druhou stranu je třeba mít na paměti také to, že ne všechny z těch zveřejněných informací jsou hodnověrné a v tuto chvíli ještě nevíme, kdo všechno za únikem stál, co bylo jeho záměrem, ani jaké další zprávy se podařilo ukrást.

Mohou mít uniklé informace vliv na další vývoj války na Ukrajině?

Zatím se nezdá, že by měly vyloženě dopad na plánování vojenských operací. Jak Američané, tak Ukrajinci popřeli, že by v těch dokumentech byly konkrétní informace o tom, kdy a za jakých podmínek chce ukrajinská armáda udeřit na ruské cíle. Ovlivní to ale řadu jiných věcí, především vztahy mezi Ukrajinou a Spojenými státy. Pokud se ukáže, že jsou některé z těch třaskavějších zpráv pravdivé, naruší to jejich vzájemnou důvěru.

Které z těch informací považujete za nejtřaskavější?

Tak třeba spekulace o tom, že americké zpravodajské služby údajně odposlouchávaly ukrajinského prezidenta Zelenského a některé další evropské politiky nebo tvrzení, že má ukrajinská armáda problémy s protileteckou obranou či nedostatkem dělostřelecké munice. Takové informace mohou vyvolat pochybnosti o úspěchu chystané ukrajinské ofenzívy. Jak už jsem ale řekl, nevíme, do jaké míry je to pravda. Některé falešné zprávy v poslední době záměrně vypouštěli do informačního prostoru i samotní Ukrajinci a západní spojenci, aby zmátli nepřítele. Takže je potřeba na jednu stranu nepodceňovat závažnost toho úniku, na druhou být k jeho obsahu zdravě kritický.

FBI v souvislosti s únikem dokumentů ve čtvrtek zatkla 21letého Jacka Teixeiru. Jak se mohl mladý člověk a navíc jen řadový člen amerických bezpečnostních složek dostat k takhle citlivým materiálům?

Já si myslím, že za tak masovým únikem určitě nemohl stát jenom on. Bavíme se tu o vysokém množství informací z různých úrovní rozhodovacího procesu. Řada z nich souvisí s výzvědnou činností CIA a měla k nim přístup jen úzká skupina lidí. Proto nevěřím, že šlo o práci jednotlivce. Jsme teprve na začátku vyšetřování a spousta věcí teprve vyplave na povrch. O tom nepochybuji.

Někteří komentátoři uvádějí, že jde o selhání amerického bezpečnostního systému nebo dokonce vlády prezidenta Bidena. Souhlasíte?

S tímhle výkladem nesouhlasím. K únikům utajovaných informací ve Spojených státech v minulosti došlo už mnohokrát. Není to něco, co by se dalo připsat jedné administrativě. Ostatně podobné přešlapy se dějí i na druhé straně. Američané a Britové měli například těsně před invazí velice přesné informace o tom, co plánují Rusové. To znamená, že se jim muselo podařit infiltrovat část ruských tajných služeb. Takové věci se zkrátka dějí. Obě strany se snaží zdiskreditovat a demoralizovat protivníka. Jsme ve válce a ta probíhá i v informačním prostoru.

Dá se podobným únikům vzhledem k turbulentnímu technologickému vývoji vůbec nějak předcházet?

Podle mého názoru nedá. Roli totiž hraje celá řada faktorů. Máme tu čím dál tím pokročilejší technologie a kybernetické útoky. Pak je tu lidský faktor nějakého osobního rozhodování, který jde eliminovat jen velmi těžko. Můžeme samozřejmě posilovat ochranu informací a zavádět nové a nové bezpečnostní protokoly, ale mít stoprocentní jistotu, že k žádnému úniku nikdy nedojde, to s ohledem na tu komplexní realitu nelze.

Jaký čekáte další vývoj této kauzy?

Zatčením Teixeiry to rozhodně neskončí. Vyšetřování bude dále pokračovat. Nepochybně dojde k vnitřní reflexi na straně Spojených států, které se budou snažit zabránit dalším únikům a ujišťovat Ukrajince, že za nimi Západ nadále stojí. Naproti tomu Rusko se určitě pokusí zveřejněné informace co nejvíce využít ve svůj prospěch. Bude s nimi manipulovat tak, aby co nejvíce narušilo partnerství mezi Západem a Ukrajinou. To je ten nejzásadnější efekt, jaký z toho může Moskva vytěžit.

Pavel Havlíček je analytik z Asociace pro mezinárodní otázky se zaměřením na východní Evropu, bezpečnost a dezinformace.