Záporoží: Co by únik radiace znamenal a je Česko v nebezpečí? | E15.cz

I za velmi dramatických okolností lze předpokládat, že v případě uvolnění radioaktivních látek ze Záporožské jaderné elektrárny by bylo nezbytné přijímat ochranná opatření pro obyvatelstvo maximálně do vzdálenosti několika stovek kilometrů. Na svém webu to uvedl Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). České hranice jsou od ukrajinské elektrárny, kterou na začátku března obsadily ruské invazní síly, vzdálené přes 1000 kilometrů, doplnil SÚJB.

V posledních dnech z oblasti Záporožské jaderné elektrárny přicházely zprávy o ostřelování, z kterého se obvinily navzájem ukrajinská i ruská strana. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mezinárodní společenství vyzval, aby zajistilo ochranu elektrárny, a předešlo havárii v zařízení. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) varovala před možnou katastrofou.

SÚJB na svém webu uvedl, že situaci na Ukrajině včetně Záporožské jaderné elektrárny sleduje. „Je pochopitelné, že veřejnost je tímto vývojem znepokojena a jistě není na místě situaci podceňovat. Na druhou stranu je však potřeba situaci hodnotit realisticky a nedat prostor apokalyptickým spekulacím,“ uvedl úřad. Všechna měření v bližším i vzdálenějším okolí elektrárny podle úřadu vykazují standardní hodnoty.

Hodnotit reálné důsledky náhodného či cíleného poškození systémů elektrárny, které by mohlo vést k uvolnění radioaktivních látek do životního prostředí, je podle úřadu závislé na konkrétní situaci. „Roli hraje způsob a závažnost poškození reaktoru a jeho ochranné obálky, funkčnost či selhání různých bezpečnostních systémů, aktuální meteorologická situace atd.,“ uvedl SÚJB. Možné scénáře a hypotetické analýzy dopadů radiace vždy budou zatíženy velkou statistickou chybou.

„Nicméně i za velmi dramatických okolností lze nyní předpokládat, že přijímání ochranných opatření pro obyvatelstvo bude nezbytné maximálně do vzdálenosti několika stovek kilometrů,“ uvedl úřad. Doplnil, že české hranice jsou od Záporoží více než 1000 kilometrů daleko. Pokud by jakákoliv událost nastala, je úřad schopný v krátké době provést nutné výpočty a připravit model reálné situace. „Tak, aby veřejnost byla co nejrychleji jasně a pravdivě informována o tom, co se děje, a předešlo se zbytečné panice a šíření nepravdivých informací,“ stojí v prohlášení.

Ruské invazní síly obsadily Záporožskou jadernou elektrárnu na začátku března za dramatických okolností, kdy z Ukrajiny přicházely zprávy o tom, že útočící Rusové při prudkých bojích areál jaderného zařízení ostřelují. V jeho nejaderné části tehdy vypukl požár.

Situace se vyostřila v posledních dnech, kdy je z blízkosti elektrárny pravidelně hlášeno ostřelování. Kyjev tvrdí, že na zařízení útočí Rusové, kteří z případných následných výpadků elektřiny zamýšlejí obvinit Ukrajinu. Ukrajinští představitelé rovněž uvádějí, že ruské síly využívají atomovou elektrárnu jako krytí, zatímco bombardují nedaleká ukrajinská města. Moskva naopak viní z útoků ukrajinské síly.