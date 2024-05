Severoatlantickou alianci znepokojuje nedávná škodlivá činnost na území členských států bloku, která je součástí ruských hybridních aktivit. Uvádí se to v prohlášení, které aliance dnes vydala. Text zmiňuje Česko, Estonsko, Německo, Lotyšsko, Litvu, Polsko a Velkou Británii.

„Spojenci v NATO vyjadřují hluboké znepokojení ohledně ruských hybridních aktivit, které tvoří hrozbu pro bezpečnost aliance,“ stojí v prohlášení. Ruské škodlivé aktivity podle NATO spočívají v sabotážích, dezinformačních kampaních, násilných činech či kybernetických útocích. Prohlášení poukazuje na nedávné události, které vedly k zahájení vyšetřování či zadržení osob v členských státech NATO.

„Odsuzujeme počínání Ruska a vyzýváme ho, aby dodržovalo své mezinárodní závazky, tak jak to činí spojenci (v NATO),“ stojí dále v prohlášení. Dokument uvádí, že NATO chce nadále posilovat odolnost proti takovým hrozbám a že „ruské aktivity neodradí spojence od další pomoci Ukrajině“.

Minulý týden britské úřady vznesly obvinění proti dvěma mužům z centrální Anglie podezřelým z vazeb na ruské rozvědky, zadržela je spolu se třemi dalšími podezřelými zadržela v souvislosti s březnovým požárem skladu na východě Londýna. Podle obžaloby plánovali obvinění další útoky na podniky napojené na Ukrajinu.

Pobaltské země tento týden varovaly, že rušení signálu GPS, za které podle nich může Rusko, by mohlo způsobit leteckou katastrofu. Jen minulý týden se kvůli rušení signálu vrátila do Finska dvě letadla společnosti Finnair, která mířila z Helsinek do estonského Tartu.

Na konci března a v dubnu čeští a belgičtí vládní činitelé poukázali na snahy Moskvy ovlivnit unijní politiky skrze mediální platformu Voice of Europe. Bezpečnostní informační služba (BIS) v březnu oznámila, že se jí podařilo odhalit aktivity vlivové sítě financované z Ruska působící v zemích EU, a potažmo v Evropském parlamentu. Česká vláda v reakci uvalila sankce na několik fyzických a právnických osob, včetně Voice of Europe.