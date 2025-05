Válka na Ukrajině ONLINE: Fiala je na jednodenní návštěvě Ukrajiny

Diplomacie řeší případ Čecha, který nastoupil do ruské armády a žádá pomoc

Česká diplomacie řeší případ Čecha, který před časem odcestoval do Ruska, kde nastoupil do armády, a nyní se dožaduje pomoci českých úřadů, sdělil mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake. Úřad dnes zopakoval své dlouhodobé důrazné varování před cestami do Ruska a vyzval české občany k opuštění země. V daném případě bude postupovat v souladu s českými zákony a Vídeňskou úmluvou o konzulárních stycích. Ruské vojenské agresi se více než tři roky brání Ukrajina.