Česká vláda v Kyjevě: Jednání o poválečné podobě Ukrajiny | E15.cz

„Složení delegace bylo určeno na základě konzultací s ukrajinskou stranou. Z bezpečnostních důvodů jsme nemohli některé informace před příjezdem do Kyjeva zveřejnit,“ sdělil deníku E15 mluvčí vlády Václav Smolka.

Ten také potvrdil, že hlavním předmětem rozhovorů je poválečná obnova Ukrajiny a to, jak se na ní mohou podílet české podniky, pro které to podle Smolky bude obrovská příležitost. „Tématem bude bezesporu i další vojenská pomoc Ukrajině, která je ve vrcholném bezpečnostním zájmu naší země, ale i celé Evropy. Cílem mezivládního jednání je posunout řadu těchto věcí dál a dosáhnout konkrétních výsledků,“ poznamenal mluvčí.

V pondělí ráno zasáhla Kyjev série explozí. Ruské rakety opět mířily na civilní infrastrukturu metropole, oznámily ukrajinské úřady. Česká delegace musela podle Smolky kvůli této události na poslední chvíli upravit svůj program. Detaily zatím není možné zveřejnit.

Do hlavního města Ukrajiny přijel premiér Petr Fiala, ministr vnitra Vít Rakušan, ministr financí Zbyněk Stanjura, ministr zahraničí Jan Lipavský, ministryně obrany Jana Černochová, ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

„Jsme v Kyjevě, který i dnes ráno čelil ruským raketovým útokům. Čeká nás řada jednání s ukrajinskými přáteli. Věřím, že přinesou konkrétní výsledky,“ sdělil Fiala na svém Twitteru.

