Česká vláda v Kyjevě: Jednání o poválečné podobě Ukrajiny | E15.cz

Do hlavního města Ukrajiny přijel premiér Petr Fiala, ministr vnitra Vít Rakušan, ministr financí Zbyněk Stanjura, ministr zahraničí Jan Lipavský, ministryně obrany Jana Černochová, ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

„Jsme v Kyjevě, který i dnes ráno čelil ruským raketovým útokům. Čeká nás řada jednání s ukrajinskými přáteli. Věřím, že přinesou konkrétní výsledky,“ sdělil Fiala na svém Twitteru.

Ministři české vlády mají v Kyjevě se svými ukrajinskými protějšky jednat o poválečné obnově Ukrajiny či ukrajinských uprchlících na českém území. Společné zasedání obou kabinetů provází kvůli trvající ruské vojenské invazi na území Ukrajiny přísná bezpečnostní opatření. Úřad vlády proto dosud ani nezveřejnil přesné složení delegace, která by se kromě jednání s ukrajinskými protějšky měla zřejmě setkat také s tamním prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Pan premiér @P_Fiala opět v Kyjevě a my s ním. Tehdy v březnu to byla větší kovbojka, ale i tentokrát to bylo za zvuku sirén... sledujeme na @CNNPrima cely den! pic.twitter.com/Sfih5A8qJD