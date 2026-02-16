Mahindra zlevňuje vstup do elektromobility. Modernizovaný crossover startuje pod 320 tisíci
- Automobilka Mahindra je jednou z velké indické trojice domácích značek a její auta známe i v Evropě.
- Donedávna prodávala třeba na Slovensku a pár modelů od té doby jezdí i s českými SPZ.
- Dnes je značka stále aktivní v Itálii, i když už s jediným posledním modelem, píše web Auto.cz.
Indické automobilky se vrhly do elektromobility a Mahindra předloni uvedla dvojici elektrických modelů BE6 a XEV 9e na dedikované platformě, s technikou licencovanou od koncernu Volkswagen. Vedle toho ale staví také levnější modely na základě těch spalovacích a ten nejlevnější vznikl přesně takto.
Mahindra XUV 3XO je velkým faceliftem staršího modelu XUV300, který se vyráběl od roku 2019. Pokud vám některé jeho křivky připadají povědomé, je to proto, že jde v podstatě o přeznačkovanou verzi SsangYongu Tivoli, dodnes prodávaného i u nás pod značkou KGM. Právě Mahindra korejskou automobilku donedávna vlastnila a vypůjčila si i její techniku.
Už před modernizací auto nabídlo elektrickou verzi s pohonem předních kol, výkonem 110 kW a baterií o kapacitě 39,4 kWh. Pořídit si jej mohli Indové za cenu startující v přepočtu na 360 tisících korun, i když se auto dočkalo kritiky za lacině působící interiér a slabou výbavu.
Zcela nový interiér
To má řešit novinka, která vedle zcela nové, moderněji působící přídě a zádi s propojenými svítilnami dostala také zcela jiný interiér. Jak je dnes běžné, displej zde narostl a sedí na vrchu palubní desky, naučil se navíc bezdrátově zrcadlit mobilní telefony. Zlepšit se měly materiály a o něco bohatší je výbava, která zahrnuje i audio systém Harman Kardon, šest airbagů nebo adaptivní tempomat s aktivním držením v pruhu.
Technika zůstala totožná, přední kola pohání elektromotor o výkonu 110 kW a točivém momentu 310 Nm, na stovku auto zrychlí za 8,3 sekundy. Baterie LFP má 39,4 kWh a čtyři metry dlouhý crossover má na jedno nabití ujet kolem 300 kilometrů. Podprůměrné je ovšem nabíjení. Umí jen 50 kW a Mahindra udává 50 minut potřebných z 0 procent do 80 procent.
Vynahrazuje to ale cenou, která o kus klesla, a auto teď začíná v přepočtu na 319 tisících korun. Konkurence už však podobné ceny umí taky a třeba domácí a stejně velká Tata Nexon.ev je dokonce v přepočtu za 287 tisíc korun. Auto má přední pohon s výkonem 95 kW a baterii o kapacitě 30,2 kWh, která se ale do 80 procent nabíjí 56 minut. V nabídce je i verze se 45kWh baterií, která se do 80 procent nabíjí 40 minut, a stojí 322 tisíc korun. Tata navíc na baterii dává doživotní záruku, neomezenou ani nájezdem vozu.
Mahindra plánuje globální expanzi
Pro srovnání, technicky příbuzné KGM Tivoli se čtyřválcovou patnáctistovkou o výkonu 120 kW je v Česku za cenu od 439 900 korun. V Indii se do spalovací verze Mahindry XUV 3XO montuje tříválcová dvanáctistovka o výkonu 82 kW a auto s ní vyjde v přepočtu na asi 180 tisíc korun.
Mahindra plánuje i globální expanzi a znovu by se ráda vrátila i na další evropské trhy. V tomto případě by ale určitě šlo pouze o vyspělejší modely, jako je nová řada BE6 a XEV 9e. Zahájení prodeje v Evropě je plánováno na rok 2027 a má zahrnovat i další novinky na stejné platformě INGLO. Jestli to zahrnuje i Česko, není zatím jasné.