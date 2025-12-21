Změny, které v návrzích USA k Ukrajině učinili Evropané, mír nepřiblížily, vzkazuje Kreml
- Změny amerických návrhů na ukončení války na Ukrajině, které předložili Evropané a Kyjev, podle poradce ruského prezidenta Ušakova šanci na mír nezlepšily.
- Přímá třístranná jednání Ruska, Ukrajiny a USA se zatím nekonají; konkrétní úpravy amerického 28bodového plánu nejsou známé.
- Další rozhovory pokračují v Miami, Ukrajina i Rusko je označují za konstruktivní, přípravy na přímé setkání všech stran ale stále probíhají.
Změny, které v amerických návrzích ohledně ukončení války na Ukrajině učinili Evropané a Kyjev, šanci na mír nezlepšily. Řekl to zahraničněpolitický poradce ruského prezidenta Vladimira Putina Jurij Ušakov, informuje dnes agentura Interfax. Přímá třístranná jednání mezi Rusy, Ukrajinci a Američany se podle Ušakova zatím neuskuteční.
„Jsem přesvědčen, že návrhy, které předložili nebo se snaží předložit Evropané a Ukrajinci, (americký) dokument rozhodně nezlepšují a nezlepšují možnost dosažení dlouhodobého míru,“ řekl Putinův poradce.
V listopadu média informovala o americkém 28bodovém plánu na ukončení ruské agrese na Ukrajině, který byl podle mnohých jednoznačně výhodný pro Moskvu. O změnách v amerických návrzích jednají zástupci Ukrajiny a Evropy, o jaké konkrétní úpravy jde, ale není jasné, poznamenala agentura Reuters.
Další rozhovory o možnosti ukončení skoro čtyři roky trvající ruské invaze na Ukrajinu se tento víkend konají v Miami na Floridě. V pátek se američtí vyjednávači setkali s ukrajinskou delegací, v sobotu pak se zástupci Ruska. Ruský vyjednávač Kirill Dmitrijev po jednání uvedl, že rozhovory byly konstruktivní a že budou dnes pokračovat.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu řekl, že Spojené státy navrhly přímé setkání zástupců Ukrajiny, Ruska a Spojených států. Podle Ušakova ale zatím nikdo o této iniciativě nemluvil a teprve se na ní pracuje