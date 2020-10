Našich dalších 15 otázek jsme položili Global Brand Ambassadorovi Rudolfa Jelínka Achimu Šiplovi, který za barem působí více jak dvacet let a nasbíral celou řadu mezinárodních barmanských ocenění. Co si nejčastěji na baru objednává on a jakou chybu dělají nejčastěji barmani? Podívejte se na video, které jsme natočili ve velmi promyšleném muzeu Rudolfa Jelínka.