Andrej Babiš: Piráti jsou udavači! Je to džihád! | E15.cz

Andrej Babiš je znovu ve střetu zájmů. Pořád. Vždycky byl. Vždycky bude. To mu ale bohužel jako vždy nebrání kolem sebe zuřivě kopat. Více se dozvíte v Událostech Luďka Staňka z produkce internetové televize Mall.tv.

„Audit nepřináší nic nového. Jsou to opakované lži auditorské mafie organizované hlavním udavačem, Pirátem, bývalým náměstkem ministerstva financí,“ nechal se slyšet Babiš po zveřejnění výsledku auditu Evropské unie, podle kterého je zcela nepřekvapivě ve střetu zájmů.

Mafie, pirát, udavač a náměstek v jedné větě, chápete to? A pak se ještě pustil do úředníků, kteří si dovolili vykládat zákony. Ta nehoráznost! A tak jsme přímo do Strakovy akademie vyslali našeho reportéra Tomáše Plhoně, který otázky klade, ale odpovědi vlastně ani nepotřebuje.