Babiš je v koncích, ve videu mate nepřítele čísly a hatmatilkou | E15.cz

Babiš hned na začátku nepřátele zmátl bojovými čísly – statisíce vakcín, očkovaných, i těch s druhou dávkou. Do posledního jednotlivce. Na to můžeme říct je jedno – ano, mohlo by být líp. Další Babišovy útočné variace v Událostech Luďka Staňka z produkce internetové televize Mall.tv.

Když se jednoduché zmatení protivníka nepovedlo, Andy předvedl svůj milovaný generátor náhodných slov. Nasadil tomu korunku nečekaným překvapením – otevřeme registrace pro další skupiny lidí. Že nemáme vakcíny, nevadí. Andrej je přesvědčen, že bude Sputnik – ten, který není schválen a o schválení ani nežádal. To se teda načekáme...