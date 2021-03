Babiš vybodoval vlastní noviny, téma maturity obhájil | E15.cz

A pro jednou – což nám i tak trošku narušuje rétoriku – vymyslel Andrej něco, co má hlavu i patu, a zní to dokonce lidsky. Jak to bylo, si poslechněte v Událostech Luďka Staňka na Mall.TV. I Babišovy (bývalé) noviny tentokrát trošku ulítly a z jeho výroků si vybraly hlášky, které se hodí tak akorát na titulek. Jenže on to myslel trošku jinak. A to, co říká, má logiku. Možná mu to někdo poradil, protože to zní dost podezřele.