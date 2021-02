Best in alkáč. Díky pandemii jsme zase v něčem nejlepšejší | E15.cz

Už rok dřepí velká část národa na zadku, krátké odlehčení v létě nás nahnalo ve velkém akorát tak do hospod. Není se tak čemu divit, když řekneme, že Češi se s pandemií vyrovnávali s lahví v ruce. Naposledy jsme byli best in covid, teď jsme best in alkáč. Teda... třetí best. Více v Událostech Luďka Staňka z produkce internetové televize Mall.tv.