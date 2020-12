Blíží se konec roku a konec jedné strany aneb morální kiksy ČSSD | E15.cz

Ano, lidé vyrazili do hospod, sníh vyrazil do Česka, veverky vyrazily pro oříšky a ministr Havlíček si vyrazil hrát. se šroubky a matičkami. To všechno se stalo během včerejšího dne. Což zní neuvěřitelně, ale je to tak. Jo a Helena Houdová si namalovala něco na obličej. Klikněte na video na Mall. tv a uvidíte sami.

A pak je tady taková, jak to říct, taková věc s ČSSD. Ano, taková ta strana, jejíž čísla v předvolebních průzkumech začínají nabývat homeopatické velikosti. Strana se rozhodla hledat jakousi červenou linii a místo toho našla... neuvěřitelné věci.