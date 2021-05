Bludy okolo vakcín neberou konce | E15.cz

Rodičů, kteří nepamatují neštovice, zarděnky, spalničky a tak dál. Co nepamatují, že na tyhle nemoci umíraly děti po tisících. A tak chtějí svoje děti radši nechat nakazit, a získat imunitu běžnou cestou. Nevědomky razí heslo – zpátky do středověku, kde děti byly základem potravy tehdejších hřbitovů. Více v Událostech Luďka Staňka na Mall.tv.

Zpátky do dob, kdy průměrný věk v době úmrtí byl asi 30 let, se chce asi vrátit i Eva Hrindová. Tahle paní je pojem mezi tzv. aktivisty svobodné mysli (čti mysli s nulovým IQ). Když přestali být migranti in, vrhla se do boje s vakcínami, rouškovým totalismem a covidovým fašismem. Krásnej vzor vskutku. Ale pro vysokou školu života to asi stačí.