Bod zlomu přijde podle posledních prognóz v půlce dubna | E15.cz

Bod zlomu je už nějakou dobu super kámoš všech politiků i expertů na slovo vzatých, například ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška, který nám ho kontinuálně slibuje už od loňska a nyní ho věští zhruba na půlku dubna. Ale rozhodně není sám. První bod zlomu podle médií proběhl už 9. dubna 2020, tedy skoro před rokem, a od té doby v Čechách nastalo tolik bodů zlomu, kolik byste jich našli na rentgenovém snímku trpaslíka, hozeného do lisu na ovoce. Bod zlomu je totiž takový tajný jazyk, kterým si politici říkají… Je to úplně v háji. Absolutně netušíme, co se děje a co bude dál.