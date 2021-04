Bude to malér, hřímal Jan Blatný. O Velikonocích se chovejte slušně | E15.cz

Přicházejí Velikonoce, a dětem tak začaly prázdniny od jejich depresivních ročních prázdnin. Týden na to by se ale už konečně měly vrátit do škol a rodiče už netrpělivě pokukují po přechlazeném šampaňském, co jim leží řadu měsíců v lednici. Více se dozvíte v Událostech Luďků Soboty a Staňka z produkce internetové televize Mall.tv.