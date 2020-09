Češi, do toho! Nové Nagano je tady, útočíme na další korona rekord | E15.cz

Za mladé dnes nastupuje sympatický ministr zdravotnictví Adam řečený Hadr na podlahu Vojtěch, který pro nás má zásadní vzkaz. A za tým starých všechny účastnice soutěže Babička roku. Ano, opravdu, koukněte na nový díl Události Luďka Staňka.

Ale to samozřejmě není všechno. Protože mladí se o staré mají také hezky starat. A proto jim posílají roušky. Konkrétně tahle duchem mladá vláda je posílá všem důchodcům. Vzhledem k ceně roušek ještě před pár měsíci je to prakticky cenina a… měly by se cenné věci posílat takhle?