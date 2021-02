Česko je zakleté v časové smyčce bez konce | E15.cz

Bývalý ministr zdravotnictví a hlavní služebný skřítek Andreje Babiše opouští Česko! Adam Vojtěch se už zřejmě nemohl na ten bordel koukat a utíká do Finska, které má daleko lepší pandemická čísla. Nejspíš proto, že jejich ministerstvo zdravotnictví (a potažmo celou zemi) neřídí diletanti, kteří nedokáží sehnat roušky či jehly a vlastně ani vymyslet adekvátní pandemický zákon. Vždyť na to měli jenom jeden rok, a to přece není ani zdaleka taková výzva jako stihnout to během 14 dnů s nožem na krku od rozlícené opozice.