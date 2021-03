Na tiskovce byl jen ministrův náměstek Vladimír Černý a od něj jsme se dozvěděli zajímavou věc: Současná situace není ničí vina, je to přírodní katastrofa. Náš zvídavý reportér zjistil, co všechno není ničí vina a za co všechno může ošklivá, nepředvídatelná příroda.