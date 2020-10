Chytří demonstranti i Miloš Knor na Staromáku perlili | E15.cz

Ano, byl to týden projevů a také jsme zjistili, kdo je debil. Mnozí to věděli už dávno, ale Andrej Babiš možná netušil, že si to o něm Jana Maláčová myslí. Takže jsme konečně ve stavu, kdy česká politika je opravdu tím, co nám celou dobu připomínala – prvním stupněm základní školy pro retardované děti, které si na dvorku tajně nadávají do debilů. Klikněte na video a uvidíte sami.

No a pak je tu ta věc s nedělní demonstrací, která připomínala komunismus, nebo byla proti věcem, které komunismus připomínají. Nebo oboje. Oni lidé, kteří na ní přišli, neměli úplně jasno. Ale my jasno máme. Naštěstí pro vás.