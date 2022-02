Co a koho nám přinesla přímá volba prezidenta republiky | E15.cz

V těchto dnech je to přesně 10 let, co Senát schválil přímou volbu prezidenta. V Česku totiž naštěstí chápeme, že když chcete něco zlepšit, dejte to do rukou lidem. A proto je už 9 let prezidentem Zeman a Slavíka vyhrál Marek Ztracený.

Přímou volbu prezidenta už tu chtěli zavést i komunisti po revoluci, nakonec se tak ale podařilo až v roce 2011. Proč tento způsob volby vůbec máme, co to přineslo a kdo z ní může těžit v budoucnu? To se dozvíte v Událostech Luďka Staňka z produkce internetové televize Mall.tv.