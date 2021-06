Covid uz netáhne, je čas strašit opravdovým nebezpečím. Uprchlíky! | E15.cz

Až zase potkáte na náměstí partu opálených dělníků, jak si chladí záda v kašně, nebo třeba kominíka v čepičce, nepanikařte, nejsou to uprchlíci. Hysterii tu opět zahajuje náš milovaný premiér – mimochodem slovenský uprchlík, který zahlazuje stopy po svém kardinálním maléru zvaném koronakrize.

Jak? Hraje si na zpátky do minulosti a cpe nám šest let staré informace, aby zase zazářil. Uprchlíky jsme tu nechtěli, oni se k nám nijak zvlášť nehnali, a to se dá prodat jako úspěch vlády, tak proč ho před volbama nezopakovat, že jo? Více v Událostech Luďka Staňka na Mall.tv.

Premiér začuchal příležitost a hledá nové voliče mezi těmi od SPD, asi čuje, že je Tomio už moc nebaví. Začal šířit konspirační teorie o muslimech a lidi mu to zas žerou jak koblihy.