Hyperinflace nehrozí, zelenina byla drahá i dřív, zaznělo v pořadu Dáme to | E15.cz

Jak porostou ceny? Pomohlo by nám v současné situaci euro? Může pumpování peněz do ekonomiky vyvolat hyperinflaci? A má vůbec smysl i nadále cílovat inflaci, nebo je to přežitek? To byly zásadní otázky dalšího vydání pořadu Dáme to. Hosty byli viceguvernér České národní banky Marek Mora a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.