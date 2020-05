Propad cen aut o třicet procent je nesmysl, zaznělo v pořadu Dáme to | E15.cz

Automobilový průmysl je pro českou ekonomiku zásadní. Jak moc jej už teď poznamenala koronakrize? A co celé odvětví ještě čeká? Budeme nakupovat auta po internetu? A půjdou ceny aut dolů, nebo naopak nahoru? To byly klíčové otázky pro hosty dalšího vydání pořadu Dáme to, ředitele Škoda Auto Luboše Vlčka a viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicara.