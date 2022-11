Do této chvíle byla prezidentská volba pro lidi nezajímavá. To se teď mění, říká o Babišovi marketér | E15.cz

Rozhodnutím ucházet se o prezidentský úřad nemá Andrej Babiš co ztratit, tvrdí politický marketér Jakub Hussar a přirovnává jeho kandidaturu k angažmá hokejové šedesátosmičky v ruské lize. „Je to, jako když si Jaromír Jágr odskočil hrát do KHL, a pak se vrátil s velkou slávou do NHL a jeho ruské období bylo zapomenuto,“ říká s tím, že expremiéra o stávající voliče nepřipraví ani prohra a nadto získá mediální prostor, což může využít v dalších parlamentních volbách on i hnutí ANO, které s ním stojí a padá. Na atraktivitě navíc nabývá i sama prezidentská volba. „Do této chvíle byla pro lidi mediálně nezajímavá, byly tam osobnosti, které byly podobně vyprofilované. To se teď mění,“ je přesvědčen Hussar, který očekává „epickou bitvu o Hrad“.

Andrej Babiš pro oznámení své prezidentské kandidatury sice zvolil podle Jakuba Hussara až překvapivě smířlivý a pro něj nezvyklý tón komunikace, ale je otázkou, jak dlouho mu bude vlastní. „Hodný strýček Babiš, rozverný důchodce obrážející republiku v obytňáku, to není jeho přirozená poloha. Uvidíme, jestli mu to vydrží, až dojde na skutečné střety v debatách,“ říká politický marketér a mluvčí Charty 420. Právě v přímé konfrontaci s ostatními kandidáty bude rozhodující, jestli si jeho soupeři dokáží prosadit vlastní agendu, nebo budou jen reagovat na tu, kterou nastolí on. „Babiš už nám v minulosti ukázal, že je trendsetter, že diktuje témata. Teď se všichni zúžili na to, že se vůči němu vymezují. To považuju za komunikační chybu, protože tím přistupujeme na jeho hru a ukazujeme, že on je potenciální pán hry. A on je velmi silový hráč,“ upozorňuje Hussar.

Že budou voliči svědky skutečně velkého souboje a že Andrej Babiš vyjde z jeho prvního kola vítězně, Hussar nepochybuje. „Můžeme čekat, že tam bude velmi ostrá rétorika, protože co mobilizuje, to je negativní emoce. Vždycky ta negativní emoce má silnější náboj a zvedne lidi z křesel než nějaký boj za pomyslné dobro, za lepší zítřek,“ predikuje s tím, že významnou roli sehraje faktor strachu.

Předvídatelné je i to, kdo se následně utká s expremiérem v rozhodujícím duelu. Šance Danuše Nerudové a Petra Pavla jsou přitom vyrovnané, záležet bude na intenzitě dehonestační kampaně. Možné scénáře tipuje politický marketér dva: „Buď Petr Pavel uhájí svoji silnou pozici, v tuto chvíli on má opravdu neochvějnou favoritní pozici, anebo se stane nějaký fenomén, kdy někdo vystřelí z nějakého hnojometu, zasáhne Petra Pavla, on upadne a Danuše Neradová ho přeleze.“ Z boje o Hrad by přitom generála mohla vyřadit jeho politická minulost, nebo genderový akcent.