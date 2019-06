Dron E15: prohlédněte si známé jihočeské mosty | E15.cz

Se stavem svých mostů nemá problém jen Praha. Jihočeský kraj má ve své správě 1066 mostů na silnicích druhé a třetí třídy. Ačkoliv žádný není v havarijním stavu, na zásadnější opravu jich čeká 125. Jedním z nich je Stádlecký most, jediný svého druhu v republice. Rekonstrukcí již naopak prošel slavný železobetonový oblouk v Bechyni. Nyní máte možnost se na tyto stavby podívat z nové perspektivy - pohledem dronu.

„Letos je v plánu rekonstrukce 39 mostů a na opravy je vyčleněno 550 milionů korun,“ říká Václav Škopek, hlavní mostmistr Správy a údržby silnic Jihočeského kraje s tím, že v loňském roce to bylo 240 milionů.

Stádlecký most je jediným empírovým řetězovým mostem v Česku. Tato národní technická památka, se klene nad Lužnicí mezi vesnicí Dobřejice a městysem Stádlec a dřevěná mostovka již pod náporem automobilů dosluhuje. Opravu plánuje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje na letošní rok. Kdy přesně se most uzavře, ale zatím není jasné. Správa zatím hledá vhodného dodavatele, prozože dřevo musí mít neobyčejně vysokou kvalitu.

Stádlecký most byl postaven Vojtěchem Lannou. Jeho existenci ohrozil vznik Orlické přehrady, po jejímž napuštění by zůstal pod vodou. „Proto bylo rozhodnuto o rozebrání, označení jednotlivých kamenných bloků a postupném přenesení mostu do údolí řeky Lužnice, kde byl otevřen roku 1975,“ doplnil Škopek.

Třináct kilometrů po toku Lužnice leží další mostařský skvost, železobetonový oblouk v Bechyni. „K tomuto mostu se váže legenda, že v době, kdy byla ve městě letecká posádka, tak několik pilotů obloukem pod mostovkou proletělo,“ říká Škopek s tím, že oficiální doklad o těchto kaskadérských kouscích není k dispozici.