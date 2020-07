Druhá vlna epidemie zřejmě klepe na dveře. Už víme, jak bude probíhat | E15.cz

Ač jsme si to dlouho mysleli, koronavirus se nám nepodařilo porazit stejným způsobem, jakým jsme porazili komunisty... tedy dělat, že není. Naopak, vrátil se, a vypadá to, že se mu u nás líbí – chodí s horníky do práce i s fotbalisty na party. Možná díky němu nakonec ani nebudou volby a budeme tady tedy mít Babiše napořád. My v Událostech Luďka Staňka jsme nicméně připraveni, a dokonce už víme, jak bude fungovat druhá vlna pandemie. Vážně, mrkněte na video ve článku a budete to vědět taky.