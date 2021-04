Dva ruští výletníci jsou pěkní výtečníci. Strhující příběh speciální turistické jednotky 29155   | E15.cz

To si takhle dva ruský kámoši vyrazili na výlet do Anglie, a protože to nejsou šumaři, vykvákli se na celej Londýn se všema těma fajnejma památkama a jeli okouknout uličky v nějaký Horní Dolní dvě hodiny od Londýna. Tohle bohužel není Večerníček, ale tvrdá realita. A celou si jí můžete pustit v Událostech Luďka Staňka na Mall.tv.

Čepiga a Miškin – ano, skoro jako ten z Idiota – se první den v Salisbury málem rozpustili pod těma třema kapkama deště, který v Rusku neznaj. Druhej den ale byli s památkama úspěšní. Co na tom, že u nich v hotelovým pokoji našli tentýž jed, co otrávil i dvojitého agenta Skripala. Už se těšíme, jak budou vysvětlovat výlet do Vrbětic. To bude bomba