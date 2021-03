Elon Musk vypustí Starship s raketou Super Heavy na oběžnou dráhu už v létě | E15.cz

Prototyp SN11 je poslední zástupce současné generace Starship, a tak SpaceX přechází do nové fáze testování této meziplanetární kosmické lodě.

Elon Musk a jeho firma SpaceX se nyní zaměří na přípravy prvních orbitálních startů, při kterých bude Starship vynesena až na oběžnou dráhu pomocí masivní rakety Super Heavy. Podle Elona Muska by první takový start mohl proběhnout už v létě. Co všechno je ale potřeba do té doby připravit? Podívejte se na Elonovinky na Mall.tv.