Facebook vyhlásil válku mediálním domům. Podívejte se na profil jeho šéfa Marka Zuckerberga | E15.cz

Facebook zatím pouze testuje, co všechno si ještě může zkusit dovolit udělat. Argumentuje přitom tím, že legislativci údajně vůbec nerozumí tomu, jak funguje internet. Jenže australská vláda si to evidentně nemyslí a odvetná opatření na sebe nepochybně nedají dlouho čekat. Jak ty mně, tak já tobě! Australská vláda by totiž klidně mohla zvážit, zda nezakáže používání této sociální sítě úplně a tedy jednou pro vždy. K čemu je dobrá taková sociální síť, která podporuje pouze sdílení "nedůvěryhodného a neprofesionálně vytvářeného" obsahu, umožňuje vytváření falešných uživatelských profilů a je zneužívána ke klamavým reklamním kampaním a ovlivňování demokratických voleb? Táže se Mach.