Firmě Nestlé se z Ruska moc nechce. Morální kodex se někde vytratil | E15.cz

Po invazi Ruska na Ukrajinu se některé mezinárodní značky stáhly rovnou samy od sebe, jiné chvilku počkaly a zjišťovaly, jak moc by to jejich zákazníky asi štvalo, a když zjistily, že dost, tak šly také. No a pak je jich tu pár, kterým se stahovat moc nechce.

Patří mezi ně třeba Renault, a pak Nestlé, přes jejichž morální kodex sice neprošel černý mouřenín na Kofile, ale mrtvé ukrajinské děti jsou zjevně ještě „v pořádku“. Jenže můžeme se těmto korporátům a jejich honbě za profity i přes mrtvoly divit, když zároveň Evropa dál pokrytecky kupuje levnou ruskou ropu i plyn?