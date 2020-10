Umisťovat tabulku se jménem projektanta na fasádu není v současné době přiliš obvyklé, přitom je to ale důležité. Je-li jeho nebo její jméno vidět ve veřejném prostoru po léta, určitě nechce být spojován či spojována s tragickým výsledkem. Co z toho udělat pravidlo? U některých novostaveb by to možná něco změnilo.