Gebrian: Jak vypadá dokonalá konverze továrny? Prioritou je zachovat původní a krásné | E15.cz

V Libčicích nad Vltavou se nachází rozlehlý areál bývalých šroubáren, mimochodem v mimořádně krásném prostředí u řeky a nedaleko od Prahy. Jeden z nejmenších objektů, bývalý uhelný mlýn, byl před deseti lety rekonstruován. O sedm let později byla dokončena transformace dalších objektů – dvou kotelen s komínem. Ty nyní slouží k pořádání různých kulturních a firemních akcí. U všech budov je cítit jednoznačně nekompromisní přístup: udržet to původní, co je krásné, a doplnit ho novým a výrazným, ovšem stejně kvalitním, aby na sebe obě části postupem času navázaly a propojily se.