Hamáček a jeden z nejhorších kšeftů historie: Vyměnit Vrbětice za milion vakcín, které nefungují | E15.cz

Stanuli jsme na seznamu vedle USA, Británie a Ukrajiny jako největší nepřátelé Ruska. A patnáct minut slávy už skončilo, vážení. A kdo za to může? Ukažme si na něj! Celou pohádku o Honzíkově cestě si pusťte v Událostech Luďka Staňka na Mall.tv.

Hamáčkovi se takhle chvíli před volbami nechtělo moc odvolávat Marii Benešovou za její hlášku o spoustě vyšetřovacích verzích. Tak uvidíme, jak dopadne on sám po tom, když na něj prasklo, co chtěl v Moskvě dělat. Informace o výbuchu ve Vrběticích chtěl u Rusů vyměnit za vakcínu Sputnik V. Aspoň to tvrdí média. Hamáček to samozřejmě popírá.