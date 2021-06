Hurá, levné oblečení je tu! Primark je asi jediný cizák, kterého Češi uvítají | E15.cz

To je úplně snovej výjev. K tomu si můžete doplnit ty uplakaný holčičky v Bangladéši, který ty hadry vlastníma rukama za nula nula nic na hodinu šijou už od pěti let, a je to vykreslený úplně ideálně. Více v Událostech Luďka Staňka na Mall.tv.

Ale nebudeme se bavit jen o chudácích a chudobě. I když. V Ženevě se sešel Biden a Putin a prý spolu rokovali jako rovný s rovným. No já vám nevím – srovnávat velmoc jakou je USA s chudobným Ruskem, kde mocný je tak maximálně Kreml...