Instalatér si může unášet letadla, jak se mu zlíbí?! A Jermanová chystá politický comeback | E15.cz

Vyhodíte ji oknem, vrátí se dveřmi! Bývalá středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová chystá politický comeback. Za to ministra zdravotnictví nejspíš čeká brzký coming out... Více se dozvíte v Událostech Luďka Staňka z produkce internetové televize Mall.tv.

V tom nejlepším se má končit! A to by mohla pochopit i bývalá středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová, které se v loňských volbách nepodařilo obhájit hejtmanské křeslo, a proto by letos ráda zpátky do Sněmovny. A to i přesto, že stránka čítající její kauzy je delší než Starý Zákon.

Což je mimochodem i přibližný rozsah Arenbergerových šanonů, tedy takových novodobých bájí a pověstí, které mají vysvětlit, kterak přišel k tolika nemovitostem, které pak navíc ani nechtěl přiznat. Vzhledem k průměrné životnosti českého ministra zdravotnictví je tak už teď jasné, že Babiš jisto jistě hledá nějakou ještě o poznání horší náhradu.