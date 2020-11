Jak si říct o přidání? Neřešte minulost, zásluhy a vlastně vůbec sebe | E15.cz

Požádat si o zvýšení mzdy či platu je přirozené. Rozhodně ale ne snadné. Jednoduché takové vyjednávání není ani pro protistranu. Jak tedy na to? To napoví další díl našeho seriálu. V něm se po spuštění videa dozvíte, co říkat, jaká témata otevírat, ale také to, za jaký konec to rozhodně nebrat. Plus. Určitě zapomeňte na slovo fér. To je podle Radima Paříka, profesionálního vyjednavače a průvodce tipy a triky pro vyjednávání na E15, "past".