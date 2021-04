Jaká asi bude agenda ministra Arenbergera? Hlavně nic nepokazit a slíznout smetanu | E15.cz

Na ministerstvu zdravotnictví to zkouší s novým šéfem už počtvrté. Trošku to vypadá jako představení jarních trendů pro rok 2021. Lockdowny a omezování jsou pasé, přivítejte veselejší časy. V to ale můžeme maximálně tak doufat, protože co bude dál, to nikdo neví. A ať už v horkém křesle zdrávka sedí kdokoliv, stejně všecko závisí jen na Babišovi. Více v Událostech Luďka Staňka na Mall.tv.