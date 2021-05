Jarda Kalina. Zázračně geniální obchodník a průkopník ve vývoji neinvazivních antigenních testů | E15.cz

Alence se to líbilo, nám taky – moc jsme se u toho pobavili. O něco horší to asi mají oběti těchhle unterwassermannů. Na druhou stranu, když jste tak blbí, že svěříte svoje prachy člověku, kterýmu ještě po bradě mlíko a slibuje vám s dudlíkem v koutku 100% výnos, tak vám to možná patří.

Více v Událostech Luďka Staňka na Mall.tv. Z TOP 5 podvodů roku, které vydal server Rozhlas.cz nás zaujal třeba fakt vyšpe(r)kovanej příběh osiřelých sirotků. Tři bratři – ne neni to Svěrákova pohádka – živořili, dokud si jejich osud nevzala do rukou Eva Ptáčková. Evička vybrala 1,3 milionu. A pak se ukázalo, že děti neexistujou.