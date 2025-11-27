Skoro třetinu ze svého. Méně majetní kupci investičních bytů mají na nákup už jen čtyři měsíce
- Česká národní banka (ČNB) zpřísnila podmínky pro získání úvěrů určených na pořízení investičních nemovitostí.
- Nová regulace vyžaduje vyšší podíl vlastních finančních prostředků a stanovuje strop pro celkové zadlužení kupce.
- Cílem těchto kroků je preventivně omezit systémová rizika na trhu.
Kupci investičních bytů budou muset upravit své plány – alespoň ti, kteří si na jejich nákup hodlají vzít hypotéku. Důvodem je čtvrteční zpřísnění podmínek Českou národní bankou pro získání půjčky.
Pro nákup investičního bytu bude muset dát od dubna příštího roku kupec alespoň třicet procent jeho ceny ze svého. To znamená o polovinu více než doposud. Zároveň banka stanovila maximální strop pro zadlužení z titulu pořízení investiční nemovitosti. Přestože ČNB hovoří o doporučení, bankovní sektor tyto pokyny obvykle bez výhrad automaticky plní.
Vyšší aktivita trhu
„Aktivita na hypotečním trhu překročila dlouhodobé průměry, ceny obytných nemovitostí rostou dvouciferným tempem a zvyšuje se také podíl hypoték na pořízení obytných nemovitostí, které mají investiční charakter. Tyto úvěry zároveň vykazují rizikovější profil než úvěry pořízené na financování vlastního bydlení,“ řekl po dnešním jednání o finanční stabilitě člen bankovní rady ČNB Jakub Seidler.
Bankovní rada proto vydala doporučení, aby poskytovatelé úvěrů na investiční nemovitosti půjčovali maximálně sedmdesát procent jejich ceny. Zároveň platí, že celkový takto vzniklý dluh nesmí překročit sedminásobek čistého ročního příjmu kupce. Regulátor pro tento ukazatel používá zkratku DTI.
Pro hypotéky na nákup vlastního bydlení se pravidla nemění – kupec starší 36 potřebuje vlastní úspory v objemu pětiny z ceny nemovitosti, mladším zájemcům postačí desetina. „Doporučení se týká relativně malé části hypotečního trhu a jeho cílem je preventivně omezit některá vznikající rizika již ve své počáteční fázi.“
Proti kumulaci systémových rizik
„Tímto krokem se zároveň snižuje potenciál pro další kumulaci systémových rizik, na něž by bylo nutno reagovat znovuzavedením ukazatelů DTI a DSTI,“ doplnil Jakub Seidler. Ukazatel DSTI představuje stropovou hodnotu pro měsíční splátky dlužníka v závislosti na jeho čistém měsíčním příjmu.
„Dopady nečekáme. Banky sledují investiční nemovitosti už delší dobu, tedy jakmile klient řekne, že kupuje byt na investici, běžně mu sníží půjčku pod 70 procent ceny nemovitosti už nyní, mnohdy dokonce i na šedesát procent,“ uvádí obchodní ředitel finanční skupiny Partners Jan Brejl.
Počet klientů, kteří kupují třetí nemovitost, je velmi malý, takže dopady na trh budou minimální. Z hlediska ceny průměrného pražského bytu, která je podle dat portálu RealityMix na úrovni kolem 11,5 milionu, to aktuálně znamená, že investor musí disponovat téměř 3,5 milionu korun.