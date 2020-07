Karanténu povede armáda, intelektuální Hvězdná pěchota je mimo hru | E15.cz

Kultura to má těžké. A má dojem, že nikdo moc neví, jak těžké to ve skutečnosti má. Tak se kultura začala starat, aby se o ní vědělo. Ve skutečnosti to ale dopadne tak, že si umělci budou muset asi hledat jinou práci. A my pro ně máme pár tipů. V našem videu vám je představíme, stejně jako to, jak si Adam Vojtěch hraje se semaforem. Je tu další díl Událostí Luďka Staňka. A dnes pak přinášíme ještě Bonus, další analýzu premiérova hlášení Čau lidi. Tu si pusťte ve druhém videu.