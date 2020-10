Katastrofa, říká Babiš. Lockdown, říkají vědci. A Roman Hus Šmucler káže klid a pohodu | E15.cz

Dnes se podíváme na to, jak by to vypadalo, kdyby každý ve vládě pracoval jako ministr Havlíček. A také na hrdou tradici husitských bojovníků.

Česko je oficiálně morovou jámou Evropy, které se bojí už i Slováci, ale ani v těchto těžkých časech nezapomínáme na naše tradice. Ze kterých jsme vzešli a které jsou naší pevnou součástí. Jsou to hrdé tradice husitské a také tradice nadávání v internetových diskusích na všechno a všechny. Ano, jsme země zázraků. A máme pro vás jasný důkaz.

Pak je tu ale také kouzlení s tím, co všechno se dá sehnat během jediného odpoledne. Ministr Havlíček se totiž definitivně zbláznil a začal dělat dohody sám se sebou. A nás samozřejmě zajímá, co by se stalo, kdyby se podobnou cestou vydali i ostatní ministři. Jak by to asi vypadalo? No tak teď už to víme. A vy to budete vědět taky...