Pokud se opravdu zadlužíme tak, jak plánuje ministryně financí Alena Schillerová (ANO), budeme dlužit 2 121 330 000 000 korun. Za 27 let se nám podařilo státní dluh zpětinásobit. Dominik Stroukal jasně vysvětlí, proč je to problém, a také to, kdo to všechno zaplatí.