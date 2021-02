Konec diskriminace, přichází inovativní volební systém. Bez koblih, vlastenců a Václavů Klausů | E15.cz

Že náš volební systém není úplně férový, by nejspíš poznalo i malé dítě, které se teprve učí počítat do sta. Zatímco poslanci Babišova ANO stačí na mandát 19 tisíc hlasů, takový Starosta si na stejné křeslo musí máknout více než jednou tolik. A po dlouhých letech si toho dokonce všimnul i náš Ústavní soud a k Andrejově nelibosti celý systém pár měsíců před volbami překopal! Při pohledu na současnou politickou situaci by však spíš než počet hlasů měl o mandátu rozhodovat inteligenční kvocient. Jenže kdoví, kolik poslanců by nám pak zbylo…