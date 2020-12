Konečně objektivní zprávy! Premiér je borec a prezident by měl získat třetí volební období | E15.cz

A tak v dnešním díle bude mít Luděk Staněk nejen spolumoderátorku, ale také se konečně budeme věnovat zprávám tak, aby byly správně vyvážené. Tedy pět minut premiér a pět minut prezident. Protože tak to má být. Klikněte na link na Mall.tv a uvidíte sami.

Možná to budete mít za přehnané, ale my jsme se rozhodli pouze řídit slovy nového předsedy Rady ČT Pavla Matochy, který tvrdí, že televize je proti vládě, a rád by to změnil. Pavle, tady jsme, připraveni pomoci, jak je jen v našich silách. A dnešní díl Událostí Luďka Staňka dokazuje, že síly máme skutečně hodně.