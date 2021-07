Křeslo Luďka Staňka se uvolnilo, bitva začíná | E15.cz

Luděk Staněk už psychicky nevydržel ten chaos, co se v naší kotlině odehrává a odjel na meditační retreat v Barmské džungli, přemítat o podstatě vlastní existence. Naštěstí se za něj ale našel plnohodnotný záskok!

Dnešními žhavými zprávami vás namísto něj provedou Tomáš a Dominik, a to je opravdu výbušná kombinace.Takže, co nás dnes čeká? Spasí černá mutace náš důchodový systém? Zasloužila si žena bez roušky vyhodit z MHD? A co zase vyvedl premiér na sociálních sítích? Na to se podívejte ve videu v úvodu článku.