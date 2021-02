Kvůli covidu zapomínáme na jiné problémy, nutně potřebujeme marihuanu | E15.cz

Volně prodejná marihuana pro rekreační účely je v civilizovanějších zemích už pomalu standard a opravdu se jim tam kvůli tomu nehroutí společnost a z dětí se nestávají narkomani. V Česku zatím máme dostupné jen léčebné konopí, jenže nikdo z politiků před lety zřejmě nedomyslel, jak si pán s parkinsonem a třesem v rukou má umotat jointa.

Přitom by stačilo legalizovat výrobu a distribuci konopného výtažku, jenže to by naši politici museli máknout a konečně udělat novelu zákona o návykových látkách. A když jsme u toho, tak už by mohli marihuanu legalizovat i pro rekreační účely, protože jak jinak máme zvládat tenhle chaos než s jointem v ruce…