Marie Benešová uklízí. Bude novým nejvyšším státním zástupcem právník ruského hackera? | E15.cz

My tady v Událostech máme štěstí, že žijeme v Česku, protože se tu každý den něco děje. Mít jen covid, to by byla nuda, tak máme Babiše, Zemana, ruské teroristy a třeba teď momentálně nejvyššího státního zástupce, kterého vyštípala ministryně spravedlnosti. A kvůli čemu, ptáte se? Čapí hnízdo vám něco říká? Více v Událostech Luďka Staňka na Mall.tv.